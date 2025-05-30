Ayçiçek yağı fiyatlarında bayram ayarı; Migros, ŞOK, A101 ayçiçek yağı kaç TL?

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Mayıs ayının son haftasına girilirken, ayçiçek yağı fiyatlarındaki uçurum dikkat çekiyor.

Zincir marketlerde satılan 5 litrelik ayçiçek yağı paketleri, aynı marka ve içerikte olmasına rağmen fiyat aralığı 177 TL’den başlayıp 419 TL’ye kadar yükseliyor.

Bu durum, tüketicilerin sadece market tercihini değiştirerek yüzde 100’e varan oranlarda tasarruf yapabilmelerine olanak sağlıyor.

28 Mayıs itibarıyla yapılan detaylı fiyat araştırmasına göre, en uygun fiyatlı 5 litrelik ayçiçek yağı hangi markette bulunuyor?

İşte Migros, A101, CarrefourSA ve ŞOK gibi büyük zincirlerin güncel fiyat listesi…

EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI O MARKETTE!

28 Mayıs tarihli güncel fiyat araştırmasına göre, en ucuz 5 litrelik ayçiçek yağı BİM’de 177,50 TL’den satışa sunuluyor. İşte diğer marketlerdeki fiyat listesi: