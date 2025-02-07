Ayçiçek yağında şubat fırsatı: A101, ŞOK, BİM 5 Litrelik ayçiçek yağı fiyatı kaç TL?

Haber Merkezi

Şubat ayına özel ayçiçek yağı kampanyaları tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Uygun fiyatlarla ayçiçek yağı almak isteyenler, marketlerdeki indirimleri yakından takip ediyor.

Özellikle bütçesini düşünen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Marketlere göre değişen fiyatlar, markalara bağlı olarak da farklılık gösterebiliyor.

İşte Şubat 2025 itibarıyla güncellenen ayçiçek yağı fiyatları:

AYÇİÇEK YAĞI NE KADAR OLDU?

· Karam 4,5 lt Pet Ayçiçek Yağı (A101): 195 TL

· Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı (Şok): 224,90 TL

· Biryağ 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı (Carrefour): 228,50 TL

· Torku 5 lt Pet Ayçiçek Yağı (A101): 229 TL

· Oba 5 lt Pet Ayçiçek Yağı (A101): 229 TL

· TMO 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı (Tarım Kredi Kooperatifi): 270 TL

· Sırma 5 lt Pet Ayçiçek Yağı (Carrefour): 279,90 TL

· Dare 5 lt Pet Ayçiçek Yağı (Migros): 279,90 TL

· Tarım Kredi 5 lt Anadolu Ayçiçek Yağı (Tarım Kredi Kooperatifi): 299 TL

· Migros 5 lt Köşeli Pet Ayçiçek Yağı (Migros): 305 TL

Bazı marketlerde yapılan kampanyalar nedeniyle fiyatlar değişiklik gösterebiliyor.