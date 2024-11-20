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Ayva çekirdeğini yüzünüze sürün, silgi gibi yok ediyor...

Ayva çekirdeğini yüzünüze sürün, silgi gibi yok ediyor... Tam da mevsimi gelmişken ayva ile cilt bakımı yapmaya başlayabilirsiniz. Özellikle çekirdeklerini jel haline getirerek yüzünüzde kullanabilir, etkisini kalıcı olarak hissedebilirsiniz.