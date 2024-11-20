Ayva çekirdeğini yüzünüze sürün, silgi gibi yok ediyor...

Yağmur Dinç
Cilt bakımı rutininde meyvelerden faydalananlara müjde!
Ayva hasadı başladı, sarı sarı meyveler tezgahları süsledi.
Ayva, kabuğundan çekirdeğine cilt için adeta bir mucize görevi görüyor.
Ayva çekirdeklerini jel kıvamına getirerek maske yapanların cildi, bebek gibi oluyor.
İşte ayva jelinin cilde faydaları...
YÜZE İLAÇ GİBİ GELİYOR
Ayva çekirdeklerinin en önemli özelliği, müthiş bir antioksidan kaynağı olması. Çekirdeklerini suda bekleterek elde edilen jel, cilde büyük bir dost oluyor.
Yüze ayva çekirdeği jeli sürmek, ciltteki kuruluğu giderir, cildin pürüzsüz ve yumuşak olmasına yardımcı olur.
Aynı zamanda yağlanmayı dengeler ve akne oluşumunu engeller.
Ayva çekirdeği, sivilce izlerini geçirmede de oldukça etkilidir.