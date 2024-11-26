AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

AZ Alkmaar kulüp tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı yedi Avrupa kupası maçında yenilgi yüzü görmedi.

Hollanda takımlarına rakip olduğu sekiz Avrupa kupası maçına da PSV karşısında çıkan Galatasaray deplasmanda oynadığı dört karşılaşmayı kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Tottenham'ı konuk eden temsilcimiz Galatasaray rakibini 3-2 yenerek taraftarlarını sevindirdi.

Bu sezon oynadığı 4 Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

Futbolseverler AZ Alkmaar - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

İşte, AZ Alkmaar - Galatasaray maçının detayları...

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.