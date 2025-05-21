Az önce deprem mi oldu? 21 Mayıs 2025 son depremler listesi

Haber Merkezi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.

21 Mayıs 2025 Çarşamba günü meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor.

Peki en son nerede deprem oldu? İşte detaylar...

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ