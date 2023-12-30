Baba Vanga ve Nostradamus’un ardından Bill Gates’ten 2024 kehanetleri! Eğer gerçekleşirse yandık… Bill Gates, Baba Vanga ve Nostradamus gibi 2024 yılına ilişkin yeni kehanetlerini bir bir sıraladı. Bu kehanetler gerçekleşirse yer yerinden oynar…

ensonhaber.com

2024 yılında neler yaşanacağına dair birçok ön görü ve teori havada uçuşuyor. Ayrıca, gündeminde nabzını tutar hale gelen 2024 kehanetleri hakkında bu sefer şaşırtıcı bir isimden ön görüler ardı ardına geldi.

Ünlü İngiliz kahin Shiption, Fransız kahin Nostradamus ve Bulgar kahin Baba Vanga gibi isimler kehanet diyince ilk akla gelenler oluyor. Bu isimlerin dışında 2024 yılına ilişkin tahminleri ile Bill Gates adeta gündeme bomba gibi düştü.

Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Bill Gates’ten beklenmedik tahminler duyanları şaşkınlığa uğrattı. Gates, 2024 yılının ilişkin kehanetlerini blog sayfasında yayınladı.

Bill Gates kehanetleri...

Gates, yayınladığı blog yazısında iklim krizlerinde adımlar atılacağını, enerji ve tarım endüstri de ise yenilikler olacağını belirtti.

Bill Gates’in bloğunda yayınladığı kehanetleri İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu değerlendirdi.

Kurtoğlu, değerlendirmesine 2024-2030 döneminin çok sancılı geçeceğine ve iklim krizinin kıtlık ve savaşlara yol açacağını belirtti.

Jübile senesi geliyor...

Ardından kendi tahminlerine yer veren Kurtoğlu, “Her 7 yıl bir ‘Shemitah yılı' olarak kabul edilen bu teoriye göre, 7x7=49'dan sonra gelen her 50. yıla ise Süper Shemitah ya da Jübile senesi deniliyor. ABD ve Rusya'nın bu yönde gizli çalışmaları söz konusu. Özellikle HAARP adı verilen teknoloji ile afetler gerçekleştiriliyor.

ABD Hava Kuvvetleri 1998 yılında yayımladığı raporunda. '2025 yılında iklimi kontrol altına alacağız' ifadesi yer alıyordu. Bill Gates'in iklim krizine vurgu yapması bu açıdan çok önemli. 2024 yılında ekstrem iklim olayları ile birçok doğal afet ve hatta gıdaya erişimde sorunlar görmemiz kaçınılmaz.” İfadelerini kullandı.