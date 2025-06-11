Babalar günü ne zaman? 2025 Babalar günü hangi tarihte?

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Babaların aile içindeki önemini vurgulamak ve emeklerini takdir etmek amacıyla kutlanan Babalar Günü, dünya genelinde farklı tarihlerde kutlanmaktadır.

Türkiye’de ise Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır.

Haziran ayının ortalarının gelmesiyle birlikte, 2025 Babalar Günü’nün tam tarihi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

“2025 Babalar Günü hangi gün?” sorusu, internet kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

Babalarına hediye almayı düşünen ya da bu özel günü en anlamlı şekilde değerlendirmek isteyenler, 2025 yılında Babalar Günü’nün hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek istiyor.

Peki, 2025 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte detaylar...

Babalar günü ne zaman?

2025 yılında babalar günü 15 Haziran 2025 Pazar günü kutlanacak.