BağKur emeklisi bu kez yaşadı! Maaşlar değişiyor...

Yağmur Dinç

Milyonlarca emekli, ocak ayında alacağı zamlı maaşı bekliyor.

2025 zam oranları, git gide netleşiyor.

Bu yıl kök aylıkları önce yüzde 49.25, ardından yüzde 24.73 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 2025'in ilk zammına çevirdi.

SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına, ocak ayında, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

% 8.92 ZAM CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, ağustos enflasyonu 2.47, eylül enflasyonu yüzde 2.97 çıktı. Buna göre temmuz-eylül enflasyonu yüzde 8.92 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 8.92 artış oluşurken, zam oranının belli olması için geriye 3 veri kaldı.

YÜZDE 15'İ BULACAK

Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.11 olarak tahmin edildi.

Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15.53 olarak gerçekleşebilecek.