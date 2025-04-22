Bahar temizliği: Saç diplerinize dökün, bütün kalıntıları süpürün...

Yağmur Uçar
Tıpkı dolapları, evi, ruh halimizi yenilediğimiz gibi saçlarımız da bu arınmayı hak ediyor.
Kış boyunca biriken saç spreyi/köpük kalıntıları, şehir kirleri, yağ dengesizliği…
Hepsi, saç derinizde birikiyor ve kepek oluşumuna sebep oluyor.
Dipten uca bahar temizliği ile birlikte saçlar kirden ve kepekten arınıyor; canlılık ve parlaklık kazanıyor.
Üstelik bu yöntem hem ekonomik hem de pratik.
İşte o malzeme...
SİRKELİ SAÇ BAKIMI
1 bardak suya 2 kaşık elma sirkesi ekleyin ve karıştırın.
Duşta saçını şampuanlayıp durulayın.
Son durulama suyunu hazırladığın bu karışımla yapın.
İsterseniz durulamadan bırakabilirsiniz, isterseniz birkaç dakika sonra suyla hafifçe geçebilirsiniz.