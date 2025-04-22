Bahar temizliği: Saç diplerinize dökün, bütün kalıntıları süpürün...

Yağmur Uçar

Tıpkı dolapları, evi, ruh halimizi yenilediğimiz gibi saçlarımız da bu arınmayı hak ediyor.

Kış boyunca biriken saç spreyi/köpük kalıntıları, şehir kirleri, yağ dengesizliği…

Hepsi, saç derinizde birikiyor ve kepek oluşumuna sebep oluyor.

Dipten uca bahar temizliği ile birlikte saçlar kirden ve kepekten arınıyor; canlılık ve parlaklık kazanıyor.

Üstelik bu yöntem hem ekonomik hem de pratik.

İşte o malzeme...

SİRKELİ SAÇ BAKIMI

1 bardak suya 2 kaşık elma sirkesi ekleyin ve karıştırın.

Duşta saçını şampuanlayıp durulayın.

Son durulama suyunu hazırladığın bu karışımla yapın.

İsterseniz durulamadan bırakabilirsiniz, isterseniz birkaç dakika sonra suyla hafifçe geçebilirsiniz.