Formula 1 Türkiye 2026: Biletler satışta mı? F1 bilet fiyatları

Hız tutkunlarına müjde!

F1, yeniden Türkiye'de...

İstanbul Park, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1 takvimine resmen geri dönüyor.

Anlaşmanın detayları netleşirken, gözler resmi duyuru için saat 15.00'e çevrildi.

İstanbul Park, daha önce özellikle pandemi döneminde (2020–2021) yeniden yarışlara ev sahipliği yapmış ve oldukça beğenilmişti.

Pist, teknik yapısı -özellikle ünlü 8. virajı- nedeniyle pilotlar arasında da özel bir yere sahip.

Aynı zamanda, "F1 biletleri satışta mı", "F1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar" gibi sorular da gündeme geldi.

İşte, dev organizasyona ilişkin detaylar...

F1 BİLETLERİ SATIŞTA MI 2026

2026 Formula 1 sezonunun mart ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Sezonun ise kasım ayı sonu veya aralık başına kadar devam etmesi planlanıyor.

Bilet satışları ve fiyat detayları ise henüz netleşmedi.

Resmi açıklamanın ardından takvim tarihi ve organizasyon detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.