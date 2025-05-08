Bahara ara verecek! Kar ve yağmur geliyor: Herkes hazır olsun

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu için önemli bir uyarıda bulundu.

Cumartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye’ye giriş yapacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bahar havası yerini adeta kış koşullarına bırakacak.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların 15 ila 20 derece arasında düşmesi bekleniyor.

YAĞMUR VE KAR GELİYOR

Hava Forum, Cumartesi itibarıyla ülkemizde soğuk havanın etkili olacağını duyurdu. Kar ve yağmur yağışlarının gerçekleşeceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son Durum | Cumartesi 15'de Balkanlar, Trakya üzerinden yurdumuza giriş yapacak. İstanbul da dahil olmak üzere, cumartesi akşamı bir anda sonbahar/kış moduna geçeceğiz. Sıcaklıklar yer yer 15-20 derece birden düşecek. Yağmur da yağacak. Yaylalarda kar bile yağabilir..."