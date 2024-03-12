Bahar'ın cerrah Timur'u bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi Bahar dizisinde canlandırdığı Timur karakteriyle beğenilen Mehmet Yılmaz Ak'ın nereli olduğunu duyanlar şaşırdı.

ensonhaber.com

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi, izleyicilerin beğenisini topluyor.

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizi, ailesi için kariyerini geri plana atan Bahar'ın hikayesini anlatıyor.

Dizide Bahar'ın eşi ve cerrah olan Timur karakteri ise sık sık gündem oluyor.

Karakterin tavırları ve hareketleri sosyal medyaya damga vururken, Mehmet Yılmaz Ak da dikkatleri çekiyor.

Ünlü oyuncu hakkında bilgileri araştıranlar, memleketini duyunca şaşkınlık yaşıyor.

Bahar'ın Timur cerrahı bakın aslen nereli...

Mehmet Yılmaz Ak, 1986'da Diyarbakır'da doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi.

Yükseköğrenimine Ege Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı ve akabinde İstanbul'a geldi.