Bahçenizden uzak tutun! İşte, ekilmemesi gereken o ağaçlar...

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Bahçeleri güzelleştiren ağaçlar özellikleriyle de dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır. Bahçenizi güzelleştirmek isterken o tür ağaçlardan uzak durmanız oldukça önemlidir.

Bu konuda uzman olan bahçıvanlar, belirli bitki ve ağaç türlerinin yaşam alanlarına yakın yerlerde ekilmesinin sakıncalı olabileceği konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Sizde kapınızın önüne ağaç ekmek istediğinizde o türlerden uzak durmanız bahçeniz için en doğru tercih oluyor. İşte bahçenizde bulundurmaktan kaçınmanız gereken ağaç türleri...

SAKIN EKMEYİN!

Bahçenizin görünümünün yanında aynı zamanda her zaman sağlıklı olmasını istiyorsanız bu dört ağaç türünden uzak durmanızda fayda var. İşte, bahçenize ekmemeniz gereken ağaç türleri:

Salkımsöğüt

Salkımsöğüt, zarif dalları ve büyüleyici görünümü ile dikkat çekse de bu ağaçların geniş bir alana ihtiyaç duyması ve agresif kök yapısı, kanalizasyon boruları ve yer altı sistemleri için risk oluşturabilir. Bu nedenle, salkımsöğütler geniş park alanları için uygunken, küçük bahçeler için tehlike arz edebilir.

Dişbudak

Dişbudak ağaçları, güçlü yapıları ve ilginç kabuk dokusuyla bilinir. Ancak, dişbudak kurtları bu ağaçların ömrünü kısaltabilir. Bu zararlılar, bahçelerde bulunmaları durumunda evlerin içine kolayca girebilirler. Bu nedenle, dişbudak ağaçlarını evinize yakın alanlarda yetiştirmek riskli olabilir.

Kara Kavak

Kara kavak ağaçları, görkemli ve dayanıklı görünen türler arasında yer alıyor olsa da, kabuk mantarları nedeniyle kısa sürede zarar görebilir. Enfekte olan ağaçlar kırılgan hale gelir ve dalları hafif rüzgarlarda bile kırılabilir. Eğer mutlaka kavak ağacı dikmek istiyorsanız, kara kavak yerine diğer kavak türlerini tercih edebilirsiniz.

Gümüş Akçaağaç

Gümüş akçaağaçlar hızlı büyüyen ağaçlar arasında yer alır. Ancak zayıf ahşap yapıları nedeniyle kuvvetli fırtınalarda zarar görebilirler. Köklerinin yüzeye yakın olması, yakın çevreye bitki dikimini zorlaştırır ve binalara veya yolların alt yapısına zarar verebilir. Bu nedenle, geniş alanlarda yetiştirilmesi daha uygundur.