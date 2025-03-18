Bahçenizi bahara hazırlayın! Mart ayında budanması gereken ağaç ve bitkiler

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Budama bitki bakımında, bitkilerin sağlıklı kalmasını, daha iyi büyümesini ve gelecek yıl daha fazla çiçek açmasını sağlayan en önemli adımdır. Ancak her bitki ve ağaçlar için budanma zamanları farklılık gösterir.

Bahar yüzünü göstermeye başlamışken ve ağaçlar yavaş yavaş çiçek açıyorken mart ayı, bahçenizdeki bitki ve ağaçları en verimli hale getirmek için en ideal zamanlardan biri olarak öne çıkar.

Özellikle o ağaç ve bitkilerin mart ayında budanması yaz aylarına daha verimli başlayarak meyve ve çiçeklerinin daha sağlıklı olmasını sağlayan ilk adımdır.

MART AYINDA MUTLAKA BUDAYIN

1. Meyve Ağaçları

Mart ayı, meyve ağaçlarının budanması için ideal bir zamandır, çünkü ağaçlar henüz aktif büyüme dönemine girmemiştir.

Elma, armut ve ayva ağaçları: Kış uykusundan çıkmadan önce budama yapılmalıdır. Verimsiz ve hastalıklı dallar temizlenerek ağacın hava alması sağlanır.

Şeftali, nektarin ve kayısı ağaçları: Çiçeklenmeye başlamadan önce şekil budaması ve inceltme yapılmalıdır.

Kiraz ve erik ağaçları: Bu ağaçların budanması için genellikle kış sonu veya erken ilkbahar önerilir.

2. Üzüm Asmaları

Üzüm asmaları kış budaması tamamlanmadıysa Mart ayında budanabilir. Eski dallar ve verimsiz sürgünler kesilerek bitkinin yeni sezon için hazırlanması sağlanır.

3. Gül Çeşitleri

Mart ayında güllerin budanması, daha sağlıklı ve bol çiçek açmalarını sağlar.

Çay gülleri ve hibrit güller: Zayıf ve yaşlı dallar kesilmeli, sağlıklı dallar kısa tutulmalıdır.

Tırmanıcı güller: Uzun sürgünler şekillendirilerek budanmalıdır.

4. Çalı ve Süpürge Formundaki Bitkiler

Ortanca (Hydrangea): Çiçeklerini yeni sürgünlerde açan türler için budama yapılabilir.

Lavanta: Eski çiçekler temizlenerek gençleştirme budaması yapılmalıdır.

5. Süs Ağaçları ve Çalılar