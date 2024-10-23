Bahçesinde gördüğüne inanamadı! Tamı tamına 40 kilo 650 gram...

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Karabük’ün Melisa köyünde bahçe eken Fahri Akbıyık bu sene kabak ektiği bahçesine gördüğüyle şaşkına döndü.

Hasat vaktine yaklaşılırken bahçesini sık sık kontrole giden Akbıyık, bir kabaktaki büyümeyi görünce gözlerine inanamadı.

Bahçesinde küçük çaplı tarımla uğraşan Akbıyık, kabakları ekerken kızartmalık kabak olduğunu düşünerek diktiklerini dile getirdi.

40 KİLO 650 GRAM’A ULAŞMIŞ!

Bahçesindeki mahsulleri toplamaya gittiği bir gün ise yetiştirdiği kabağın büyüklüğünü görünce adeta hayrete düştü.

İlk defa böyle bir şey ile karşılaştığını aktaran Akbıyık, köyde görenlerinde şaşkınlık yaşadığını dile getirirken 40 kilo 650 gram ve 110 santimlik kabak için, "İki gün önce almaya gittik, tarttık. 40 kilo 650 gram olduğunu gördük. Hayvan gübresiyle toprağı karıştırıp tohumlamıştık. Sulamıştık. Onun haricinde ilaçlama yapmadık" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA