Bahçesinde olanlar dikkat: Hükümet düğmeye bastı! Bu bitki tamamen yasaklandı

Fransa, çarpıcı görüntüsüne rağmen doğaya ciddi zararlar veren bir bitki türüne karşı harekete geçti. Avustralya kökenli Kıbrıs Akasyası (Acacia saligna), artık Fransız topraklarında yasaklı türler arasında.

Özellikle Provence-Alpes-Côte d’Azur ve Korsika gibi bölgelerde sıkça rastlanan bu sarı çiçekli güzellik, aslında bir ekosistem istilacısı.

İlk bakışta parlak sarı çiçekleriyle göz kamaştıran Kıbrıs Akasyası, son yıllarda Fransız bahçelerinde dekoratif bitki olarak yaygınlaştı. Ancak “güzelliğinin ardında” doğaya karşı büyük bir tehdit gizleniyor.

promessedefleurs.com’un haberine göre, bu bitki türü hızla sürgün vererek geniş alanlara yayılabiliyor. Bu yayılım ise yerli türlerin yaşam alanlarını işgal ediyor, toprak yapısını değiştiriyor ve biyolojik çeşitliliği ciddi ölçüde tehdit ediyor.

BAHÇESİNDE OLAN İMHA ETSİN

Biyolojik çeşitliliği ciddi şekilde tehdit eden bu çiçek, Fransa Çevre Kanunu kapsamında, doğaya salınması, satın alınması ve satışının yapılması tamamıyla yasaklanan bitki türleri arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği’nin 1143/2014 sayılı yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan yasaklı türler listesinde yer alan Kıbrıs Akasyası edinmek artık yasal değil.

Fransız makamları, Kıbrıs Akasyasının doğaya vereceği zararların telafisinin zor olduğuna dikkat çekerken, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.

Aynı zamanda yetkililer, bahçelerinde bu bitkiyi bulunduranların gerekli imha işlemlerini yapmasını ve yeniden dikimden kaçınmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.