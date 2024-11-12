Bakan açıkladı: Af için düğmeye basıldı…

Seda Yeşilyurt

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlen bir programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamaları ile dikkat çekti.

Özel Eğitim Konfederasyonu ev sahipliğinde düzenlenen "Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları" programına konuk olan Tekin, eğitime verilen desteklerden bahsetti.

Özel eğitimde yaşanan sıkıntılar hakkında çalışmalara başladığını belirten Tekin, düzenlemelerin yakın zamanda hayata geçirileceğini de belirtti.

SİCİL AFFI GELİYOR!

Yaptığı açıklamalarda sicil affı hakkında da çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Tekin, kimlik doğrulamalarında ise biometrik kimlik doğrulama sürecine geçildiğini belirtti.

Yapılacak olan yenilikler hakkında Bakan Tekin, "Bu alanda olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tedbirler almamız lazım. Biometrik kimlik doğrulama sürecini başlattık. Diğer bir konu sicil affı. Biometrikten sonra bu konudaki adımlar daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Bazı konularda hazırlık süreci içindeyiz. Sicil affı için de çalışma yürütüyoruz. Her yıl çocuklar için ödenecek eğitim ücretiyle ilgili sorun yaşıyoruz. Ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sabit bir göstergeye endekslersek çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.