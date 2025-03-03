Bakan açıkladı: Ambulanslarda sistem değişiyor

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 112 ambulans hizmetlerinde önemli değişikliklere imza atıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte, ambulansların renkleri değişecek ve hizmet sistemi tamamen elektronik hale getirilecek.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, “Ambulansların renkleri griye dönecek, böylece acil hastalar ile kronik hasta taşımada fark net olacak. Ayrıca, tüm ambulanslarımız artık tamamen elektronik sistemlerle yönetilecek ve anlık takip mümkün hale gelecek.” ifadeleri ile dikkat çekti.

Bu değişiklikle birlikte, acil müdahale ekiplerinin koordinasyonu daha hızlı ve etkin hale geleceği vurgulandı. Ayrıca yeni sistem sayesinde ambulansların konumları, hasta durumu ve ulaşım süresi gerçek zamanlı olarak takip edileceğini ve aynı zamanda uzaktan kontrol edilebilecek dijital sistemler, sağlık ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale etmesini sağlanacağı aktarıldı.

AMBULANSLAR ARTIK GRİ OLACAK!

Yapılan değişikle kapsamına ambulans renklerinin de dahil edildiği artık ambulans renklerinde belirgin değişiklikler olacağı aktarıldı.

Mevzuatta yapılacak olan renk değişikliğine dair Bakan Memişoğlu, “112 ambulansları yani kırmızı ambulanslarla, kronik hastaların nakillerini yapacak ambulanslar artık renk olarak ayırt edilecek şekilde farklılaşacak. Bu yılın sonuna kadar adaptasyon ya da uyum süreci verdik. Nakil ambulansların renklerini griye döndüreceğiz.

Böylece içindeki gerçek acil hastaysa ancak çakarını ya da sirenini çalıştıracak. Ayrıca ambulansların kurumsal olmasını sağlıyoruz. Kişisel ambulansların olmasını istemediğimiz için böyle bir mevzuat yaptık. Onu da 2025 sonuna kadar adaptasyon süresi var. 2026'nın başından itibaren artık 112 ambulanslarıyla kronik hastanın naklini yapan ambulansların rengi ayrılacak.” ifadelerini kullandı.