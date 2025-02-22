Bakanlık 10 peynir markasını ifşaladı: O marka peynirlerde bakın ne çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlere ilişkin verileri Ekim 2024 tarihinden itibaren yayımlanmaya devam ediyor.

Markalarda ve lokantalarda düzenli olarak yapılan denetimler sonucunda sağlığa zararlı olan ve taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek ifşalanıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaya devam eden taklit ve tağşiş listesi ise yapılan denetimler sonucunda her geçen gün uzamaya devam ederken listede yapılan son güncellemeyle birlikte 10 peynir markası daha iflaşandı.

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği taklit ve tağşiş listesine yapılan eklemelerde peynir markalarının tamamında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edildi.

Söz konusu peynirlerin üretildiği şehirler ise Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray olarak öne çıktı.

İŞTE O 10 PEYNİR MARKASI

Yapılan denetimler sonucunda Bakanlık tarafından belirlenmiş olan yağ oranının bu peynirlerde düşük olduğu tespit edildi.

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