Bakanlık 10 peynir markasını ifşaladı: O marka peynirlerde bakın ne çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlere ilişkin verileri Ekim 2024 tarihinden itibaren yayımlanmaya devam ediyor.
Markalarda ve lokantalarda düzenli olarak yapılan denetimler sonucunda sağlığa zararlı olan ve taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek ifşalanıyor.
Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaya devam eden taklit ve tağşiş listesi ise yapılan denetimler sonucunda her geçen gün uzamaya devam ederken listede yapılan son güncellemeyle birlikte 10 peynir markası daha iflaşandı.
Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği taklit ve tağşiş listesine yapılan eklemelerde peynir markalarının tamamında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edildi.
Söz konusu peynirlerin üretildiği şehirler ise Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray olarak öne çıktı.
İŞTE O 10 PEYNİR MARKASI
Yapılan denetimler sonucunda Bakanlık tarafından belirlenmiş olan yağ oranının bu peynirlerde düşük olduğu tespit edildi.
YUSRA KUYUMCULUK
- Tam Yağlı Tost Peynir (Yağ Oranı Düşük) - STT: 25.04.25, Karakoçan, Elazığ
- Süt ve Süt Ürünleri, Hayvancılık, İnşaat ve Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
ÖMÜR SÜT ÜRÜNLERİ
- Tam Yağlı Taze Tost Peyniri (Yağ Oranı Düşük) - Tire, İzmir
- Süt ve Süt Ürünleri, Boyacıoğulları Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
- Son Kullanma Tarihi: 25.11.2025
ELMAS SÜT ÜRÜNLERİ
- Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (Yağ Oranı Düşük) - Lokma Süt, Tiryakibey, Hayvancılık Besicilik Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Son Kullanma Tarihi: 20.02.2025
AYDINOĞLU GIDA KATI
- Süt ve Süt Ürünleri - Ticaret Ltd. Şti.
- Son Kullanma Tarihi: 11.02.2025
ŞEREFOĞLU YEM GIDA VE PET ÜRÜNLERİ
- Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (Yağ Oranı Düşük) - Son Kullanma Tarihi: 11.02.2025
DEVREK SÜT ÜRÜNLERİ
- Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (Yağ Oranı Düşük) - Zonguldak, Süt ve Süt Ürünleri
- Son Kullanma Tarihi: 06.10.2024, 13.08.2024
ÜNAL GIDA VE İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.
- Az Yağlı Eritme Peyniri (Yağ Oranı Düşük) - Melikgazi, Kayseri
ERKON SÜT ÜRÜNLERİ
- Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (Yağ Oranı Düşük) - Ereğli, Konya
MILKON SÜT ÜRÜNLERİ
- Kahvaltılık Kaşar Peyniri (Yağ Oranı Düşük) - Karatay, Konya
- Son Kullanma Tarihi: 20.02.2025
ÇAYIRBAGI SÜT ÜRÜNLERİ
- Tam Yağlı Kaşar Peyniri (Yağ Oranı Düşük) - Karatay, Konya
- Son Kullanma Tarihi: 04.04.2025