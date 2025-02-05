Bakanlık açıkladı: O çocuk kıyafetinde tehlike tespit edildi! Piyasadan toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak insan sağlığı için tehlikeli olan güvensiz ürünler listesine bir çocuk kıyafeti daha eklendi.

Yapılan denetimler sonucundan kız çocuk giyim kategorisinde yer alan La Mabelle markasına ait olan bir elbisenin boyun bölgesinde kordan tespit edilmesi nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

La Mabelle markasına ait olan Pul Payetli Kız Çocuk Elbisesi adlı ürününün boyun kısmında tespit edilen serbest uçlu fonksiyonel kordon sağlık açısından oldukça tehlike bulunmasından dolayı güvensiz ürün listesine eklendi.

İlgili ürünün piyasaya arzının yasaklanması yönünde kararı alınırken, aynı zamanda raflarda yer alan ürünlerinde piyasadan toplatılmalarına karar verildi.