Bakanlık açıkladı: O oyuncaklar toplatılıyor! Çocukların hayatını riske atıyor

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Ticaret Bakanlığı, düzenli olarak gerçekleştirdiği piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında oyuncak sektörünü mercek altında tutuyor.

'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, belirli bir oyuncağın sağlık riski barındırdığı ve kullanımının yasaklandığı duyuruldu.

Yapılan incelemeler neticesinde, ilgili oyuncağın piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, ailelere çağrıda bulunarak, bu ürünü satın almış olanların kullanımı derhal durdurmaları gerektiğini belirtti.

KİMAYSAL MADDE ORANI YÜKSEK ÇIKTI!

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda 'Ok Atan Tabanca' isimli oyuncağın içeriğinde kimyasal madde oranının yüksek olduğu, çocuk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği saptandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamasında, çocuk sağlığını tehdit eden oyuncaklarla ilgili denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiği vurgulandı. GÜBİS üzerinden yapılan duyuruların takip edilmesi gerektiği belirtilirken, ailelerin de oyuncak seçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.