Bakanlık düğmeye bastı: Dev kulübün taraftar ürünü yasaklandı

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yeni bir ürün daha ifşa etti.

Bakanlık, bebek ve çocuk ürünlerinde sıkça karşılaşılan güvenlik sorunları nedeniyle bu kez Ankaragücü Spor’un çocuklar için ürettiği sweatshirt’e müdahale etti.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Ticaret Bakanlığı, söz konusu sweatshirt’ün tasarımında yer alan tehlikeli unsurlar nedeniyle boğulma riski taşıdığına dikkat çekti.

Bu nedenle, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

İşte ürünün bilgileri: