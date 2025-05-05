Bakanlık düğmeye bastı! Popüler teknolojik ürün yasaklandı: İşte sebebi

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Ticaret Bakanlığı, teknik güvenlik şartlarını karşılamayan teknolojik ürünler için kritik bir karar aldı.

2 Mayıs 2025 tarihinde Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan güncel listeye göre, bir kablosuz hoparlör cihazı için piyasadan toplatma kararı verildi.

Yapılan açıklamada, ilgili cihazın Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’ne aykırı olduğu ve bu nedenle halk sağlığını ve güvenliğini tehdit edebileceği ifade edildi.

Bakanlık, yönetmeliklere uymayan cihazların piyasadan çekileceğini duyururken, tüketicilerin de bu modellere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

İşte toplatılmasına karar verilen kablosuz hoparlör cihazı modeli: