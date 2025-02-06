Bakanlık duyurdu: 6,8 milyar liralık ödeme hesaplara yatıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına yönelik yapılan 6,8 milyar lira tutarındaki ödemelerin hesaplara yatırılmaya başladığını paylaştı.

İhtiyaç sahibi milyonlarca vatandaşa yapılan destek ödemeleri kapsamında şubat ayına yönelik olan yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini de aktardı.

HESAPLARA YATIRILIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan destek ödemeleri kapsamında yapılan engelli ve yaşlı aylıklarının hesaplara aktarılıyor.

Destek ödemelerinin yanı sıra engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.