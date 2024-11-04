Bakanlık duyurdu! Artık o 18 ilaçta geri ödeme listesine alındı...

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Sağlık alanında yaşanan bu önemli gelişme sonrası 11’i yerli üretim olmak üzere toplamda 18 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyuruldu.

Ödeme listesine eklenen ilaçları açıklayan Işıkhan konuşmasında, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

18 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Bakan Işıkhan’ın duyurusunu yaptığı gelişmeyle birlikte, lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçlarında yer aldığı toplamda 18 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte, 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 hormon ilacı ve 1 kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için tıbbi mama Sosyal Güvenlik Kurumumu Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne eklendi.