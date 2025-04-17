Bakanlık ifşa etti: Nar ekşisinden bakın ne çıktı

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Türkiye’de tüketici güvenliğini tehdit eden gıda sahtekarlıkları dur durak bilmiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını riske atan firmaları ifşa etmeye devam ederken, güncellenen taklit ve tağşiş listesi kamuoyunda adeta şok etkisi yarattı.

Bu kez hedefte sofraların olmazsa olmazı nar ekşisi var.

NAR EKŞİSİ DİYE GIDA BOYASI YEDİRMİŞLER

Bakanlığın denetim ekipleri tarafından yapılan analizler sonucunda Mersin’in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Sena Gıda Temizlik Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait Vinsu marka nar ekşisinde, halk sağlığını tehdit eden büyük bir usulsüzlük tespit edildi.

Nar ekşisi adı altında satılan üründe, doğal nar yerine gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.