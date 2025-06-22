Bakanlık ifşaladı: Gıda boyası tespit edildi! Bu çay markaları raflardan kalkıyor Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Gıdalarda yapılan hileler gün yüzüne çıkmaya devam ederken yayınlanan yeni liste çaya gıda boyası katan yeni firmaları gün yüzüne çıkardı. İşte, o firmalar…