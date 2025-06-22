Bakanlık ifşaladı: Gıda boyası tespit edildi! Bu çay markaları raflardan kalkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığın tarafından, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen gıda denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.
5996 Sayılı Kanun’un verdiği yetki kapsamında, laboratuvar ortamında incelenen gıda ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam ediyorken 20 Haziran Cuma günü güncellenen ifşa listesine dahil olan çay markaları dikkat çekti.
Bakanlık tarafından güncellenen yeni listede, üç farklı siyah çay markasında gıda boyası kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.
BU ÇAY MARKALARINDAN UZAK DURUN
Türk kültürünün olmazsa olmazları arasında yer alan günün her saatinde sevilerek içilen çayda yapılan hileler dikkat çekiyor.
Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda çaya gıda boyası katan firmalar dikkat çekti. İşte, o firmalar:
Ebu Said Gıda – Muhammed Efe firmasına ait ürünlerde gıda boyası tespit edildi.
Akboz Gıda Turizm Otomotiv Petrol Tekstil İnşaat Canlı Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin "Akboz Helen" markalı siyah çayında da aynı şekilde hileli içerik bulundu.
Seylon Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye ait "Seylon" markalı üründe de gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.