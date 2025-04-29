Bakanlık ifşaladı: O oda kokuları yasaklandı! Geri toplatılıyor...

Yağmur Uçar

Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor.

Bakanlık tarafından sağlığı tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı.

Son denetimlere göre, "oda kokuları" da bu denetimden geçti.

Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.

YASAKLANDI

Bakanlık, "L'actone" markalı "Melon oda kokusu" ve "Sweet Sugar oda kokusu" ürünlerini toplatma kararı aldı.

Piyasaya arzı yasaklanan oda kokularına ilişkin, "Sea Yönetmeliği Md.19 Etikette İçerik Bilgisi Bulunmaması; Sea Yönetmeliği Ek-1/1.5.1’De Yer Alan İç Ambalajda Yer Alan Etikette En Azından Etikette Bulunması Gereken Bilgilerin Eksikliği; Sea Yönetmeliği Ek/2 3.2 (Ts En Iso 11683) Dokunsal Tehlike İşareti Nin Bulunmaması Kısımlarına Aykırılıklar Tespit Edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.