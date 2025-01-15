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Bakanlık iki markayı daha ifşa etti: Yoğurt diye bakın ne yedirmişler

Bakanlık iki markayı daha ifşa etti: Yoğurt diye bakın ne yedirmişler Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerle ilgili yeni ifşalarda bulundu. İki yoğurt markasının ürünlerinde hile yapıldığı tespit edildi.