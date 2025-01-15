Bakanlık iki markayı daha ifşa etti: Yoğurt diye bakın ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri koruma adına gerçekleştirdiği gıda denetimlerine devam ediyor.
Bakanlık, ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen birçok markayı daha kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan incelemelerde, iki yoğurt markasında hileli ürünlere rastlandığı belirtildi.
Yoğurt markalarıyla ilgili yapılan açıklamada içeriğinde kullanılan malzeme ifşa edildi.
BAKIN İÇİNDEN NE ÇIKTI
Bakanlığın ifşa ettiği markaların yoğurt ürünlerinde nişasta tespit edildi. İşte ifşa edilen marka ve ürünler;
08.01.2025 ARS-PA TAV. GIDA TAR.İNŞ.TAAH.TEK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.(SÜT İŞL.) ANI YARIM YAĞLI YOĞURT Nişasta Tespiti 1207 EYYÜBİYE ŞANLIURFA Süt ve Süt Ürünleri
08.01.2025 YUVANÇ GIDA İNŞAAT NAKL.TEM.TEKS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ŞANLI YOĞURT Nişasta Tespiti 10.08.2024 EYYÜBİYE ŞANLIURFA Süt ve Süt Ürünleri