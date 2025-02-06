Bakanlık o baklava markasını ifşaladı! Bakın baklava diye ne yedirmişler

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Eylül 2024’ten bu yana artırılan sıkı denetimler sonucunda ürünlerinde hile yapan firmalar tek tek ifşalanıyor.

Taklit ve tağşiş yapan firmalara neredeyse her gün bir yenisi eklenirken Şubat 2025’te yayınlanan ilk listede ürünlerine hile karıştıran firmalar arasına o baklava markası da eklendi.

Baklavanın içine Antep fıstığı diye kattığı malzeme dikkat çekerken markaya ait tüm fıstıklı baklava ürünlerinin market raflarından toplatılmasına karar verildi.

ANTEP FISTIĞI YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 4 Şubat 2024 tarihinde yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesinde yer alan “EN TATLI BÖREK TÜLİN YÜCESOYLU” markasına ait olan ‘FISTIKLI ÖZEL BAKLAVA’da fıstık yerine ay çekirdeği tespit edildi.