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Bakanlık ünlü sucuk markalarını ifşaladı: Bakın sucuk diye ne yedirmişler

Bakanlık ünlü sucuk markalarını ifşaladı: Bakın sucuk diye ne yedirmişler Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan son denetimler sonucunda taklit ve tağşiş listesi güncellendi. 25 Nisan Cuma günü güncellenen listeye birçok sucuk markası dahil oldu. Bakın sucuk diye ne satmışlar…