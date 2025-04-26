Bakanlık ünlü sucuk markalarını ifşaladı: Bakın sucuk diye ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığın tarafından, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen gıda denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.
5996 Sayılı Kanun’un verdiği yetki kapsamında, laboratuvar ortamında incelenen gıda ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam ediyorken 25 Nisan Cuma günü güncellenen taklit ve tağşiş listesine bir dizi yeni marka eklendi.
Yapılan son denetimlerde taklit ve tağşiş listesine eklenen markalar arasında yer alan sucuk markaları dikkat çekti.
Toplamda 8 sucuk markasının eklendiği listede sucukta yapılan hileler dikkat çekti. Bakın sucuk diye ne yedirmişler…
HİLELER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
25 Nisan Cuma günün bakanlığın resmi sitesi üzerinden yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde 8 farkı sucuk markası daha yer aldı.
Yapılan denetimler sonucunda markaların genelinde tespit edilen kanatlı etinin yanı sıra tespit edilen hileler şaşırttı. İşte, listeye eklenen yeni sucuk markaları: