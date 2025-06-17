Bakanlık yasakladı: Bu lavabo açıcı bakın neye yol açıyor

Haber Merkezi
Ev temizliğinde sıkça kullanılan bir ürün, güvenlik gerekçesiyle raflardan kaldırılıyor.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, First Master markasına ait lavabo açıcının çocuk emniyet kilidi içermemesi nedeniyle toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, ürünün çocuklar için ciddi risk taşıdığı, özellikle evde küçük çocuk bulunan hanelerde kazalara yol açabileceği uyarısında bulundu.
PİYASADAN ÇEKİLİYOR
Ürünün piyasadan geri çekilmesine yönelik işlem başlatıldı.
Tüketicilerin bu ürünleri kullanmamaları, varsa iade etmeleri ve benzeri kimyasal temizlik ürünlerini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamaları öneriliyor.