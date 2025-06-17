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Bakanlık yasakladı: Bu lavabo açıcı bakın neye yol açıyor

Bakanlık yasakladı: Bu lavabo açıcı bakın neye yol açıyor Ticaret Bakanlığı, evlerde yaygın olarak kullanılan bir temizlik ürünü hakkında uyarıda bulundu. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruda, piyasada satışı bulunan bir lavabo açıcı ürünün insan sağlığı için risk taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verildi.