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Bakanlık yasakladı: Popüler ürün raflardan toplatılıyor… İşte nedeni

Bakanlık yasakladı: Popüler ürün raflardan toplatılıyor… İşte nedeni Halk sağlığını korumak için sıkı denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün sistemine yeni bir ürün daha ekledi. Özellikle çocuklar arasında popüler olan bu ürün sağlık riski taşıyor.