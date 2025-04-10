Bakanlık yasakladı: Popüler ürün raflardan toplatılıyor… İşte nedeni

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde vatandaşların sağlığını korumak için yürüttüğü denetimleri sürdürüyor.
Bakanlık, son yaptığı denetimlerle birlikte "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi"ne yeni bir ürün ekledi.
“Mao Mao Yu” marka dondurma şekilli fosforlu kalemin piyasaya arzını yasakladı. Ayrıca, ürünün satışa sunulmasının hemen ardından toplatılmasına karar verildi.
SAĞLIĞI RİSKE ATIYOR
Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, söz konusu ürünün içerisinde yer alan kimyasal bileşenler nedeniyle sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı belirtiliyor.
Bakanlık, yasaklanma sebebini “Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" olarak açıklarken ürün hakkında "Ts en 71-1 kısım 7.1. ile ekoloji testleri-fitalat yönünden kalır sonuç almıştır.” ifadeleri kullanıldı.