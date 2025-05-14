Bal gibi kavunu böyle anlayın: Eğer sapı yumuşaksa...

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Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kavun, serinletici tadıyla sofraların yıldızı olur. Ancak kavun seçimi, göründüğü kadar kolay değildir.

Her zaman tatlı, sulu ve olgun bir kavunu bulmak mümkün olmayabilir.

Bazen dışı güzel görünen bir kavun, içi tatsız ya da geçmiş olabilir.

Bu nedenle doğru kavunu seçebilmek için bazı püf noktalarını bilmek gerekir.

İşte kavun tatlı mı değil mi anlamanın pratik yolları...

SAPINA DİKKAT

Kavunun sap bölgesini parmaklarınızla hafifçe bastırarak kontrol edebilirsiniz.

Aşırı sert bir sap, kavunun henüz olgunlaşmadığını, yumuşak bir sap ise fazla olgunlaştığını gösterir.

Sap yerinden kolayca kopmuşsa; Bu, kavunun doğal olarak olgunlaştığını ve hasat zamanı geldiğinde kendiliğinden ayrıldığını gösterir. Böyle kavunlar genellikle tatlı ve suludur.

Zorla koparılmış veya kesilmiş gibi görünen saplar, kavunun erken hasat edildiğini düşündürebilir.

Ayrıca, kavunu sapından koklayın. Güzel ve yoğun bir kavun kokusu geliyorsa, bu da olgun ve tatlı olduğunu gösterir. Koku yoksa, muhtemelen henüz tam olgunlaşmamıştır.