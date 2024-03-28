Bal ve soğuk suyu karıştırıp içmek, bakın neye iyi geliyor... Bal ve soğuk su karışımı içmek, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuda enerji verir. Balın doğal vitaminleri ve mineralleri ile birleşen soğuk suyun içilmesi, gün boyu zinde kalmanızı sağlar.

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İçerisindeki vitamin, mineral ve aminoasitler ile son derece faydalı olan balın birçok faydası bulunuyor.

İnsan sağlığına sağladığı faydalar ile bilinen balın faydaları saymakla bitmiyor.

Balın mucize bir besin olduğunu ispatlamak için içerisine bazı meyve ve baharatlar ekleyebilirsiniz.

Peki balın faydalarını artırmak için nasıl tüketilmesi gerekir? İşte bal ile hazırlanan bazı karışımlar ve faydaları...

Bal ve soğuk su

Soğuk su ile bal karıştırılıp içildiğinde ishal kesici, ılık su ile karıştırılıp içildiğinde ise müshil etkisi yapmaktadır.

Bal ve süt

Bal ve süt karıştırılarak içilirse sinir sisteminde yatıştırıcı etkisi vardır.

Bal ve karabiber

Karabiber ile bal karışımı krem şeklinde sırta sürülürse sırt ağrılarına iyi gelir. Bu karışım ayrıca bağırsak yaralarını iyileştirir ve mide ağrılarına iyi gelir.

Bal ve limon

Bal ve limon karışımı yüksek ateş ve soğuk algınlığına karşı etkilidir.

Bal ve tarçın

Tarçın ve bal karışımı bağışıklık sistemini destekler. Bu karışım aynı zamanda yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları ile mücadele eder.