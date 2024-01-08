Balgamı parçalıyor! Aç karnına tereyağlı pekmez için, şurupları reçeteden silin...

Meyvelerin ezilerek kaynatılması ile üretilen, yoğun ve tatlı bir şurup olan pekmez, kış aylarının doğal ilacıdır.
Vücudu dipçik gibi yapan pekmezin her çeşidi, düzenli olarak tüketilmelidir. Böylelikle hastalıklardan korunulabilir.
Her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi tavsiye edilen pekmez ile tereyağını karıştırıp içmek ise mucizevi sonuçlar doğuruyor.
Tereyağlı pekmezi aç karnına içmek, ilaçların söktüremediği balgamı söktürüyor.
İşte tereyağ-pekmez karışımının sağlığa olan faydaları...
Tereyağını eritip pekmez ile karıştırıp içerseniz;
Şiddetli öksürüğü hızla keser
Astım ve bronşite iyi gelir
Kan değerlerini artırmak konusunda etkilidir
Üst solunum yolu enfeksiyonlarını geçirmekte faydalıdır
Soğuk havalarda üşümeye karşı vücut direncinizi artırır
Bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.