Balgamı parçalıyor! Aç karnına tereyağlı pekmez için, şurupları reçeteden silin... Şifa deposu olan pekmezin içine tereyağı eklemek, etkisini iki katına çıkartıyor. İşte özellikle aç karnına tüketildiğinde bakın neler oluyor...

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Meyvelerin ezilerek kaynatılması ile üretilen, yoğun ve tatlı bir şurup olan pekmez, kış aylarının doğal ilacıdır.

Vücudu dipçik gibi yapan pekmezin her çeşidi, düzenli olarak tüketilmelidir. Böylelikle hastalıklardan korunulabilir.

Her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi tavsiye edilen pekmez ile tereyağını karıştırıp içmek ise mucizevi sonuçlar doğuruyor.

Tereyağlı pekmezi aç karnına içmek, ilaçların söktüremediği balgamı söktürüyor.

İşte tereyağ-pekmez karışımının sağlığa olan faydaları...

Tereyağını eritip pekmez ile karıştırıp içerseniz;

Şiddetli öksürüğü hızla keser

Astım ve bronşite iyi gelir

Kan değerlerini artırmak konusunda etkilidir

Üst solunum yolu enfeksiyonlarını geçirmekte faydalıdır

Soğuk havalarda üşümeye karşı vücut direncinizi artırır

Bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.