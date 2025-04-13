Balık avı yasağı ne zaman başlıyor? 2025 balık avı yasağı tarihi...

Hüseyin Topuz

Her yıl belirli dönemlerde uygulanan balık avı yasağı, denizlerdeki doğal yaşamın korunması ve balık stoklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

2025 yılı itibarıyla da bu geleneksel uygulama, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği tarihler doğrultusunda yeniden yürürlüğe giriyor.

Av yasağı süresince, balıkların üreme ve büyüme dönemlerine müdahale edilmemesi hedeflenirken, deniz ekosisteminin dengesi de korunmuş oluyor.

Özellikle endüstriyel balıkçılık faaliyetlerini kapsayan bu yasak, hem doğayı hem de balıkçılığın geleceğini güvence altına almak için atılan önemli bir adım niteliğinde.

Balık avı yasağı ne zaman başlıyor? İşte, 2025 balık avı yasağı tarihi...

Balık avı yasağı ne zaman başlıyor?

2025 yılı denizlerde balık avı yasağı, 15 Nisan 2025 tarihinde başlayacaktır. Bu yasak, gırgır ve trol gibi endüstriyel avcılık yöntemlerini kapsamakta olup, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar sürecektir.