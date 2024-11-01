Balık dönerden sonra yeni trend: Yiyenler bayılıyor, siparişler yetişmiyor

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Ankara'da deniz mahsulleri restoranı işleten Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, menülerine ahtapot dönerini ekleyerek gastronomi dünyasına yeni bir soluk getirdi.

Türk mutfağının zengin tatlarını deniz ürünleriyle birleştiren şef kardeşler, daha önce sundukları levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinin ardından ahtapot döneri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Gezin kardeşler, ahtapotları özenle kaynar suyun içinde beklettikten sonra döner tezgahında özel tereyağlı sosu ile hazırlayarak eşsiz bir lezzet elde ediyor.

Denemelerinden başarılı sonuçlar alarak ahtapot dönerini menülerine ekleyen Gezen kardeşler, misafirlerinden tam not aldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

İHA'da yer alan habere göre; Son yıllarda sosyal medyada paylaştıkları yemek videolarının büyük ilgi gördüğünü belirten Mehmet Şef, “Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye'nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz” dedi.

Kendi mesleklerinin yanı sıra sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandıklarını vurgulayan Mehmet Şef, açıklamasına şu sözleri ekledi:

“Sosyal medya ilk zamanlarda sadece yaptığımız yemeklerin sunum veya tadım kısımlarını kısa video olarak ya da fotoğraf olarak koyuyorduk. Daha sonraları fotoğraflardan ziyade tadım videolarının daha çok izlendiğini, keşfete düştüğünü, etkileşim, yorum aldığını, takipçi getirdiğini farkettik. Bunun üzerine daha çok videolarla ilerlemeyi tercih ettik. Daha sonra bunu geliştirip videoları, sadece tadım kısmıyla değil de giriş-gelişme-sonuç kısmıyla bir dakikaya sığdırarak yayınlamaya başladık.”