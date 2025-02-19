Balık fiyatları Şubat 2025: Hamsi, istavrit, mezgit, zargana kilosu kaç TL?

Haber Merkezi

Karadeniz’de son günlerde hamsi avında beklenenden fazla bir verim elde edilmesi, balık fiyatlarına olumlu yansıdı.

AA muhabirine konuşan Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, özellikle İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşandığını belirtti.

Balık tezgahlarındaki fiyatlar ise böyle şekillendi:

Mezgit: 200 TL

Barbun 200 TL

Zargana: 300 TL

İstavrit: 100 TL

Hamsi: 120-200 TL

OLUMSUZ HAVA BALIK TEZGAHLARINI ETKİLEYEBİLİR

Hamsi avının artmasıyla birlikte fiyatların da bir miktar düştüğüne dikkat çeken Karadeniz, “Hamsinin en lezzetli olduğu zamanlar. Vatandaşlar hamsi lezzetinden vazgeçmiyor." dedi.

Ancak balıkçılar ilerleyen günlerde hava koşullarının kötüleşebileceği ve avlanmanın aksayabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle sert rüzgarlar ve dalgalar nedeniyle teknelerin denize çıkmasının zorlaşabileceği ifade ediliyor. Bu durum, önümüzdeki günlerde fiyatların yeniden yükselmesine yol açabilir.