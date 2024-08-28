Haberler



Bilgi



Balık sezonu 2024-2025: Av yasağı bitti mi, ne zaman bitecek? Ağlar hazır!

Balık sezonu 2024-2025: Av yasağı bitti mi, ne zaman bitecek? Ağlar hazır! Nisan ayından beri yasak olan deniz avcılığı, bitmek üzere. Peki, av yasağı ne zaman bitecek? Balık sezonu ne zaman açılacak? İşte av yasağı bitiş tarihi...