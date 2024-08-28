Balık sezonu 2024-2025: Av yasağı bitti mi, ne zaman bitecek? Ağlar hazır!

Editör: Yağmur Dinç
Balıkçılar, ağlarını hazırladı...
15 Nisan'dan itibaren yasak olan balık avı için geri sayım başladı.
Av yasağı kalkacak, balık sezonu açılacak.
Balık avı yasağı, balık üremesinin herhangi bir zarar görmesini önlemek, balıkların devamlılığını sağlamak için getirilmektedir. Belirli periyotlar halinde ilan edilen balık sezonu, balıkların üremesini, büyümesini kolaylaştırmaktadır.
Peki, av yasağı ne zaman bitecek? 2024-2025 balık sezonu ne zaman açılacak? İşte tarih...
AV YASAĞI BİTTİ Mİ
2024-2025 sezonunda balık avı yasağı 1 Eylülde kalkacaktır.
Yasağın sonlanmasının ardından denizde su ürünleri için av sezonu başlamış olacaktır.