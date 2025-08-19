Balık sezonu ne zaman açılıyor? İşte 2025-2026 av takvimi

Türkiye’de denizlerdeki balık popülasyonunu korumak amacıyla her yıl av yasağı uygulanıyor.

Bu yıl av yasağı 15 Nisan 2025’te başlamıştı. Bu dönemde balıkların yumurtlama ve üreme sürecinde rahatça çoğalmaları hedeflendi.

Yaklaşık 4,5 ay süren yasak sona eriyor. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerinin yeniden denize açılmasına sayılı günler kaldı.

Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği balık sezonunun başlangıç tarihi de netleşti.

BALIK SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 balık av sezonu 1 Eylül’de başlayacak. Böylece balıkçılar yeniden ağlarını denize bırakabilecek, vatandaşlar da sofralarında taze balıkla buluşacak.

Öte yandan açıklamada, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında tüm karasularda ağ dalyanları dahil olmak üzere her türlü yöntemle palamut ve torik avcılığının yasak olduğu ifade edildi. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında, sadece çapari yöntemiyle palamut avcılığına izin verileceği belirtildi.