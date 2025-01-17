Balık yağını kullanırken iki kere düşünün: İşte yan etkileri

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Sağlıklı yaşam denince akla ilk gelen takviyelerden biri olan balık yağı, Omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengindir ve özellikle kalp, beyin ve göz sağlığı üzerinde olumlu etkileriyle bilinir.

Ancak bu takviyeyi kullanmadan önce bazı noktaları göz önünde bulundurmak önemli.

Balık yağı takviyesinin, faydaları kadar olası yan etkileriyle de dikkate alınması gereken bir ürün olduğu unutulmamalı.

Peki, balık yağının yan etkileri neler?

BALIK YAĞININ YAN ETKİLERİ

Balık yağı takviyeleri, sağlığa birçok fayda sunsa da, bazı bireylerde sindirim sorunlarına yol açabiliyor.

Aşırı tüketim durumunda mide yanması, bulantı ve ishal gibi rahatsızlıklar sıkça görülüyor.

Özellikle mide hassasiyeti olan kişilerde bu durum daha belirgin hale geliyor ve mide asidinin artmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, bu tür yan etkilerle karşılaşmamak için balık yağı tüketiminin dozuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.