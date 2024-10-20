Balıkçılar sıraya girecek! A101’e olta seti geliyor; fiyatını duyan stokluyor

Haber Merkezi

Türkiye genelindeki binlerce mağazasıyla müşterilerin favorisi olan A101, yeni kataloğunu duyurdu.

Bu hafta A101 raflarında pek çok ilgi çekici ürün yer alıyor.

Valiz, çay makinesi, krep ve gözleme tavası, saç kesme makinesi, saç düzleştirici, televizyon, akıllı baskül, dikey süpürge ve elektrikli motorlu bisiklet gibi çeşitli ürünler dikkat çekiyor.

Ancak, bu haftanın sürpriz ürünü olta seti oldu. Balık avı sezonunun açılmasıyla birlikte, A101 de raflarını bu kullanışlı setle doldurdu.

İşte A101 24 Ekim indirim kataloğu…