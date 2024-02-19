Balıkçılar vefat etti: Hamsi gazı nedir, zehirler mi? Hamside gaz var mı? 3 balıkçının hamsi gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği haberi üzerine balık sevenler "hamsi gazı nedir", "hamsi gazı zehirler mi", "hamside gaz var mıdır" gibi sorulara yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

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Karadeniz'den ilginç bir ölüm haberi geldi.

Hamsi avlamak için Rusya açıklarına giden Eminoğulları 4 isimli balıkçı teknesi, Soçi açıklarında avlanmaya başladı.

Teknedeki 6 mürettebat, ambar kısmında çalıştıkları esnada hamsi gazından dolayı zehirlendi.

Ölen 3 Türk balıkçının cenazeleri Ünye Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Peki, hamsi gazı nedir, hamsi gazı zehirlenmesi nasıl olur? İşte merak edilenler...

Hamsi gazı nedir?

Hamsi gazı, hamsinin sindirim sisteminde bulunan ve insanlarda zehirli etkilere neden olan bir gazdır. Hamsinin sindirim sistemine zarar veren bakteriler tarafından üretilen bu gaz, özellikle hamsinin bozulmuş veya taze olmayan şekilde tüketilmesi durumunda ortaya çıkar.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İlhan Altınok, hamsi gazına açıklık getirdi.

“Hamsi gazı denilen bir gaz yoktur” diyen Altınok, “Otopsi sonucunu beklemek gerekir. Hamsi gazı denen bir gaz yoktur. O gazlar hamsiye özgü de değildir. Bütün balıklar ve canlılar olsun çürümeye başladıkları zaman anoromik ortamda bakterilerin salgılaması ve proteinlerin parçalanmasına bağlı olarak oluşan gazlar vardır” dedi.

Hamsi gaz yapar mı?

Hamsi balığı, herhangi şekilde gaz oluşumu yapmaz. Ancak taze olmayan balıklar tükettiğinizde mideniz bunu haber vermek için gaz oluşturur.

Hamsinin doğru şekilde saklanması, uygun derecelerde pişirilmesi ve tüketim tarihi geçmiş ürünlerden kaçınılması önerilir.