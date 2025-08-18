Balıkla roka tüketmek zararlı mı? İşte merak edilen gerçek!

Balık sofralarının vazgeçilmez eşlikçilerinden biri olan roka, hem lezzeti hem de sağlığa katkılarıyla sıkça tercih ediliyor.

Ancak son dönemde yapılan bazı araştırmalar, balık ve rokanın birlikte tüketilmesi konusunda dikkat çeken bir detayı gündeme taşıdı.

Uzmanların uyarılarına göre bu ikilinin bir arada yenilmesinin, düşündüğünüzden farklı etkiler ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.

Balık tüketiminin faydaları herkesçe bilinirken, yanında tüketilen yeşilliklerin de vücuda etkisi merak konusu oldu.

Peki balık ve roka birlikte yenildiğinde vücutta nasıl bir etki oluşturuyor? İşte uzmanların dikkat çektiği o şaşırtıcı gerçekler...

Balık ve rokanın zararları var mı?

Her iki besin de tek başına oldukça faydalı olsa da uzmanlar, fazla miktarda tüketildiğinde mide asidini artırabileceğini belirtiyor.

Ayrıca rokanın içerdiği yoğun oksalat, balıktaki bazı minerallerin emilimini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle özellikle mide hassasiyeti olan kişilerin dikkatli olması öneriliyor.

Sonuç olarak, balık ve roka ölçülü tüketildiğinde vücuda fayda sağlarken, aşırıya kaçıldığında sindirim sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, sofralarda dengeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.