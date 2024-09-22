Balıktan sonra tahin yiyin, mucizeyi izleyin... Bir adet sayılan balığın üzerine tahin helvası yemek, sağlık açısından da faydalarıyla dikkat çekiyor.

Yağmur Dinç

"Tahin helvası ye, balık öldüğünü anlasın." Bu cümleyi, her balık yiyen en az 1 kez duymuştur.

Balık tükettikten sonra ikram edilen tahin, hem lezzetli hem de sağlıklı etkiler sunuyor.

Balığın üzerine tahin yemenin, gerçekten de faydası bulunuyor.

Bakın, balıktan sonra tahin yemek ne işe yarıyor...

TAHİNİN ETKİSİ

Tahin, balıklarda biriken ağır metallerin sıfırlanmasını sağlıyor.

Radyasyona karşı vücudu koruyor, vücuttaki fosforu düzenliyor, midedeki asit dengesini normale döndürüyor.

Yani, balığın üzerine tahin helvası hem çok yakışıyor, hem de sağlığımızı koruyor.