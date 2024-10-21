Balkabağı alırken bunlara dikkat! Bakın lezzetli balkabağı nasıl seçiliyormuş...

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Kış aylarının severek tüketilen besinleri arasında yer alan kabaklar pazar ve market tezgahlarında yer almaya başlamışken balkabağı seçimi yaparken dikkat edeceğiniz o noktalar en lezzetlisini seçmenize yardımcı oluyor.

Ağustos aylarının sonuna doğru yetişmeye başlamış olan balkabaklarında hasat zamanı gelmişken sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Tıpkı kavun ve karpuz gibi seçiminde tüyoların bulunduğu balkabağında en lezzetli olanı seçmek için bakın nelere dikkat etmek gerekiyormuş.

BAL TADINDA BALKABAĞI SEÇMEK İÇİN...

Balkabağı seçimi yaparken ilk dikkat etmeniz gereken nokta kabuğunda yer alan lekeleri pürüzler ve renk değişikliğidir. Eğer bu noktalar bir balkabağında oldukça belirgin ise o balkabağının tatsız ve lifli olacağını işaret eder.

Lezzetli olan balkabağını seçmek için olabildiğince rengi mat, çatlaksız olanları tercih etmelisiniz. Bal kabağının kabuğu sert olmalıdır. Eğer kabuk yumuşak bir haldeyse bu bozulmaya başladığının göstergesi olabilir.

Bütün haldeki bal kabağının alt kısmını çevirdiğinizde sarı tonların hakim olduğunu görüyorsanız o bal kabağını gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu işaret bal kabağının uzun süre toprakta kaldığını gösterir. Uzun süre toprakta kaldığı için de olgunlaştıktan sonra toplandığına işaret eder.

Bal kabağını ters çeviremeden kontrol etmenin diğer bir yolu ise sapını kontrol edebilirsiniz. Bal kabağı sapının tamamen sararmış ve kurumuş olması gerekir. Eğer yeşil saplı bir bal kabağı görürseniz bu olgunlaşmadan toplandığını gösterir.

Dilimlenmiş balkabağı alacağınız zaman ise kabakların alt kısmında kabuğu duruyorsa bu kabukları inceleyin. Kabukta bir benek, çatlak, yara izi olup olmadığını kontrol edin.

Dilimlenmiş bal kabaklarının orta sertlikte olmasına özen gösterin. Bal kabağı dilimlerinin kabuğu temizlenmişse iç kısmını kontrol edin. İç kısmı çok lifli gözükenler yerine bütün bir halde duranları tercih edin.

Dikkat edeceğiniz bu ayrıntılar hem bütün şekilde hem de dilimlenmiş şekilde alacağız balkabaklarının lezzetli olanını tercih etmenizde etkili olacak.