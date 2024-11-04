Balkabağından tekne yaptı, rekorlar kitabına girdi! Tam 73 kilometre kat etti...

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Amerikalı 46 yaşındaki Gary Christensen balkabağından yaptığı tekne ile görenleri şaşkına çevirdi. 2011’den bu yana dev balkabakları yetiştiren Christensen, yetiştirdiği kabaktan tekne yaparak gündem oldu.

Son 4 yıldan beri sebzelerden yapılan tekneleri ile yerel yarışmalarda birincilik elde Christense bu kez dev balkabağından yaptığı tekne ile Guinnes Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Balkabağından yaptığı tekne ile 26 saat süren yolculuğu ile rekora imza atan Amerikalı adam görenleri şaşkına çevirdi.

TAM 555 KİLOGRAM KABAKTAN YAPTI!

Senelerden beri balkabağı yetiştiriciliği yapan Christense bu yıl çevresi 429,3 santimetre, ağırlığı ise 555 kilogram olan, kabaca yetişkin bir devenin veya kuyruklu piyanonun ağırlığına denk gelen bir balkabağı yetiştirmeyi başardı.

Yetiştirdiği 555 kilogram ağırlığındaki kabaktan tekne yapan adam Columbia Nehri üzerinden 26 saat süren toplamda 73,5 kilometre yol kat ederek 2023'te kırılan 63 kilometrelik önceki dünya rekorunu kırdı.