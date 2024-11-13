Balkanlardan yola çıktı, lapa lapa geliyor: 81 il nasibini alacak

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'de kış mevsimini başlatacak.

Cuma gününden itibaren Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kar ve yağmur yağışları etkili olacak.

Kayak sezonunun ilk yoğun karı ise kayak merkezlerinde coşku yaratacak, kış tatili için hazırlık yapanlar pistlere akın edecek.

YAĞMUR VE KAR GELİYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla kışı müjdeledi.

Cuma gününden itibaren yağışlı günlerin geleceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava dalgası ülkemize doğru yola çıkmak üzere son hazırlıklarını yapıyor. Cumadan itibaren kış provası yapacağız. Kayak merkezlerimizde lapa lapa pamuk kar bekliyoruz...”