Balon balığı getirene adet başına 35 lira verilecek! İşte detaylar...

Balon balığı avcılığı için destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Resmi olarak avcılık yapan balıkçı teknesi bulunanlara ödenen ücretler yeniden belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar, her bir adet başına destekleme tutarı 25 liradan 35 liraya çıkarıldı.

Diğer balon balığı türlerindeyse 200 bin adede kadar her bir adet başına destekleme tutarı 10 lira olarak devam edecek.